Fenerbahçe’de stoper şanssızlığı başka bir boyutta devam ediyor. Bu sezon lig yarışından kopulmasına neden olan defans hataları, transfer yanlışları ve stoper eksikliği corona virüs krizinde bile kendini gösterdi.

Sezonun ilk yarısında tam Zanka’yı keserek ilk 11’e adını yazdıran Sadık Çiftpınar; 18 Aralık’ta Sivasspor deplasmanında çapraz bağlarının kopmasıyla sezonu kapatmıştı. Hatta Sadık, bu nedenle ligin ikinci yarısında 28 kişilik kadroya yazılmamıştı. Ancak corona virüs salgını nedeniyle liglerin durdurulması ve yaz aylarına kalması kötü bir talihsizlik oldu.

Listede boş kalmıştı

Şu anda elinde Serdar Aziz ve Falette dışında stoperi olmayan sarı-lacivertliler, Sadık olmayacağı için TFF’ye verilen 28 kişilik kadroyu da 27 kişide tutmuş ve bir kişilik yer boş kalmıştı. Şu anda çalışmalarına başlayan Sadık’ın mayıs ayından itibaren tam anlamıyla hazır olacağı, haziran ayında da maç yapacak düzeye geleceği belirtildi. Ancak öngörülemeyecek bu tarihi koronavirüs krizi nedeniyle Fenerbahçe ligin kalan 8 haftasında Sadık’ı kullanamayacak.

Halihazırda stoper eksikliği çeken sarı-lacivertliler; ilaç gibi gelecek stoper takviyesini talihsiz bir biçimde kaçırmış olacak. 27 yaşındaki savunmacı ancak 2020-21 sezonunda kadroda yer alabilecek.

Milliyet / Skorer



