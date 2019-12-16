Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe’de, Sivas maçı öncesi yapılan son idmanda Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc sakatlanmıştı. Özellikle Zajc’ın en az 2 ay sahalardan uzak kalacak olması, moralleri bozmuştu. Dün Yiğido karşısında sakatlar kervanına Sadık Çiftpınar da katıldı. Sadık, bir pozisyonda yere ters bastı ve dizini tutarak acı içerisinde kendini yere bıraktı. 26 yaşındaki savunmacı, oyuna devam edemedi.

Sadık Çiftpınar sezonu kapattı mı?

Sadık Çiftpınar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağında kopuk tespit edildiğini açıkladı. En az 7 ay sahalardan uzak kalması beklenen Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle 2019-20 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edilmiş ve tedavisi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

2019-2020 Cemil Usta Sezonunu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a geçmiş olsun der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz.