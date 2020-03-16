Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar koşulara başladı
Fenerbahçe'de uzun zamandır sakat olan Sadık Çiftpınar bugün yapılan idmanda takımdan ayrı koşulara başladı. Sadık Çiftpınar sezonun ilk yarısında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmış ve ön çapraz bağlarında kopma tespit edilmişti.
Fenerbahçe bugün Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken uzun zamandır sakat olan Sadık Çiftpınar takımdan ayrı koşulara başladı. Sadık Çiftpınar sezonun ilk yarısında oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanmıştı. 15 Aralık 2019 tarihinde oynanan maçta 22.dakikada oyundan çıkan Sadık Çiftpınar'ın ön çapraz bağlarında kopma tespit edilmişti.