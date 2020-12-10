Fenerbahçe'de sakatlıklar, kart cezaları, teknik tercihler derken, en uyumlu ikiliyi yakalamak için Erol Bulut’un geride kalan 11 haftada en çok deneme yaptığı bölge olan defansın göbeğinde bu hafta da Sadık-Tisserand yer alacak. Serdar’ın kart cezalısı, Lemos’un sakat olması nedeniyle Sadık tam 362 gün sonra eski takımı Malatya’ya kaşı yeniden ilk 11’de forma giyecek.

İstekli ve hazır durumda

15 Aralık 2019’da Sivas maçında sakatlanan Sadık 1 yıl sonra ilk kez Denizli’de şans bulmuştu. Serdar Aziz’in gördüğü kırmızı karttan sonrasında kulübedeki tek stoper olduğu için son 32 dakikasında elinden geleni yapan Sadık Çiftpınar 15 Aralık’ta sakatlandığı sahalara 6 Aralık’ta dönmüş oldu. Antrenmanlarda çok istekli ve hazır olması dikkat çeken 27 yaşındaki stoper ilk 11’e dönüşünü eski takımı Malatya’ya karşı yapacak.

Hürriyet







