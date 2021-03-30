Fenerbahçe Kulübü, 28 yaşındaki savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirdiğini açıkladı. Sarı Lacivertli ekipten yapılan duyuruda, ''Oyuncumuz Sadık Çiftpınar bugün Altunizade Hastanesi'nde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Tedavisine başlanan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' ifadelerinee yer verildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 8 resmi maça çıkan Sadık Çiftpınar, skora katkı sağlayamadı. Tecrübeli futbolcunun Sarı Lacivertli ekip ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.











