27 yaşındaki savunmacı, geride kalan 8 haftada hiç süre alamadı. Sadık, buna rağmen pes etmiyor. Başarılı oyuncu, “Bu rekabette ben de varım. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum. Forma sırasının bana da geleceğini biliyorum. Bu nedenle her an oynayacakmış gibi kendimi hazır tutuyorum. Şans bulduğumda bunu en iyi şekilde değerlendireceğim” diye konuştu.