Kadıköy'de Fenerbahçe 'nin, Konferans Ligi'nde Son 16 Turu'na yükselme ümitlerini Slavia Prag karşısında rövanşa taşımasını sağlayan 1 numaralı isim Ferdi Kadıoğlu'ydu. Bu sezon kanattan bir bek oyuncusuna dönüşen Ferdi, Novak'ın da yokluğunda Prag karşısında hem kanat hem de bek görevini adeta aynı anda yaptı. Çek ekibinin oyunda üstünlüğü sağladığı ve tribünlerin takıma olan tepkisinin iyice arttığı anda Ferdi, skora isyan eden tek isim gibiydi. 58'de soldan rakip ceza sahasına giren genç oyuncunun asistinde Dimitrios Pelkas, golü attı.

Alkış alan tek isim...

Bu Pelkas'ın, bu sezon Avrupa Kupası'ndaki ilk, toplamda 3. golüydü. Tribünler, pası veren Ferdi'ye tezahüratlarla tam destek verirken, oyuncuların büyük bir kısmını protesto ediyordu. Slavia, skoru 3-1'e getirdiğinde umutlar tur için azalırken yıldız futbolcunun 83'te gönderdiği şut, rakibe de çarparak ağlara gitti ve karşılaşma 3-2 sona erdi. Böylece gelecek hafta Perşembe günkü rövanş öncesi tur umutları devam etti.