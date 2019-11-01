Sarı-Lacivertliler’de işler yolunda... Fenerbahçe, ligde peş peşe Denizli ve Konya galibiyetleriyle zirveye yaklaştı. Ersun Yanal’ın öğrencileri, 4. turdan dahil oldukları Ziraat Türkiye Kupası’nda da Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek hata yapmadı. Kupada turu geçen Fenerbahçe’de gözler yeniden lige çevrildi. Sarı-Lacivertliler, adım adım yaklaştıkları liderlik koltuğunu bu hafta ele geçirmenin hesaplarını yapıyor.

Hedef kadro istikrarı

Ersun Yanal, Konyaspor karşısında müthiş bir futbolla 5-1 kazanan ilk 11’ini bozmayı düşünmüyor. Yanal, kupada şans bulan bazı oyuncuların performansından memnun olsa da artık kadro istikrarı sağlamak istiyor. Başarılı teknik adamı en çok endişelendiren konu oyuncularının rehavete kapılması ve formsuz Kayserispor karşısında motivasyon sorunu yaşanması.

‘Çıkış peşindeler’

Başarılı teknik adam, bu konuda uyarısını yaptı. Öğrencileriyle toplantı gerçekleştiren Ersun Yanal, “Sezona iki kupa hedefiyle çıkmıştık. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Kupada ilk aşamayı geride bıraktık. Şimdi yeniden lige odaklanma vakti. Kayserispor’un durumu sizi yanıltmasın. Sakın onları hafife almayın. Kaliteli oyunculara sahipler, yeni bir teknik adamla çıkış peşindeler. Bunun için en ideal rakip olarak da bizi görecekler. 90 dakika boyunca en iyi şekilde mücadele edip konsantrasyonumuzu kaybetmeden oynamamız şart. Aksi takdirde Antalya maçında olduğu gibi ummadığımız bir sonuçla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun