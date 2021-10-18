Sarı-Lacivertliler'de son dönemin formda oyuncuları arasında yer alan Diego Rossi, Trabzonspor 'u da boş geçmedi. ABD'nin Los Angeles FC Takımı'ndan transfer edilen Rossi, maçın henüz 2. dakikasının 35. saniyesinde Bordo-Mavililer'in ağlarını havalandırdı. Ev sahibinin ceza sahasının içerisinde yaşanan pozisyonda bir anda topla buluşan Rossi, şık bir vuruşla Uğurcan'ı çaresiz bıraktı.

En erken golü attı

Karadeniz ekibinin kalesine bu sezon en erken golü atan Uruguaylı yıldız, böylece ligde forma giydiği son 4 maçta da (Lig toplamda 6. maçı) takımına katkı yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, Giresun'a karşı 1 asist yapan Rossi, Hatay maçında ilk golünü attı. Kasımpaşa önünde 2 gol pası veren genç yıldız, dün akşam da Trabzon'u boş geçmeyerek toplamda 6. lig maçında 3 asist ve 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Uruguaylı hücum oyuncusu, 75. dakikada da kenara geldi ve onun yerine Tisserand maça dahil oldu.