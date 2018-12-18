Fenerbahçe'de Roberto Soldado dönüyor

Fenerbahçe'de Galataaray maçından sonra aldığı 6 maçlık cezası sona eren Roberto Soldado takımına geri dönüyor.

18 Aralık 2018, Salı 15:40
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Fenerbahçe'de Roberto Soldado dönüyor

Fenerbahçe'de gol yollarındaki performansından dolayı eleştirilen Islam Slimani kaçırdığı gollerle adeta taraftarı çıldırtırken İspanyol forvet Roberto Soldado'nun aldığı ceza da sona erdi.

Soldado Fenerbahçe'in perşembe akşamı deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Yanal'ın haftasonu oynanacak ANtalyaspor deplasmanında ise hangi yıldıza forma vereceği merak konusu...

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