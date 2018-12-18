Fenerbahçe'de gol yollarındaki performansından dolayı eleştirilen Islam Slimani kaçırdığı gollerle adeta taraftarı çıldırtırken İspanyol forvet Roberto Soldado'nun aldığı ceza da sona erdi.

Soldado Fenerbahçe'in perşembe akşamı deplasmanda Giresunspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Ersun Yanal'ın görev vermesi durumunda forma giyebilecek.

Yanal'ın haftasonu oynanacak ANtalyaspor deplasmanında ise hangi yıldıza forma vereceği merak konusu...

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