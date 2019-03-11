Fenerbahçe önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için elini çabuk tutuyor. Golcü arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler kanat için de ciddi atılımlar içinde.

KANAT AMA ÇOK GOL ATIYOR

Fenerbahçe yönetimi ve sportif direktör Damien Comolli Danimarka'nın Kopenhag takımında forma giyen Robert Skov için girişimlerini hızlandırdı.

Her iki kanatta da oynayabilen ve son derece golcü bir oyuncu olan Skov için hem Kopenhag hem de oyununcunun menajeriyle pazarlık yapılıyor.

Kopenhag'ın 5 milyon Euro'ya inmesi bekleniyor. Her iki ayağını da kullanan 22 yaşındaki Skov, gelecek için de ciddi bir yatırım olabilir.

Kaynak: Takvim