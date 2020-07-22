Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'ndeki idman ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanda sürdürecek.







