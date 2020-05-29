Kulüpten geçilen bilgilendirme şu şekilde:

Futbol A Takımımızın TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki kampı 3 Haziran’a kadar devam edecek. (3 Haziran’da da Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde antrenman var).

1 Haziran Pazartesi günü Futbol A Takımımızın oyuncularına ve teknik ve idari kadrosuna TFF’nin Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde PCR testi yapılacak.

4-5 Haziran’da takımımız izinli. 6 Haziran’da Samandıra’da antikor testi yapılacak. Test sonuçlarına göre 6 Haziran akşamı Samandıra’da antrenman planlanıyor. 12 Haziran’daki maça kadar günlük antrenmanlar devam edecek.

İlgili Haberler Altay Bayındır'a talip var



