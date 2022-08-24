Süper Lig 'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayan Fenerbahçe , rakip filelere tam 13 gol bıraktı. Kanarya, kalesinde ise 5 gol gördü. Comparisonator verilerine göre; Teknik Direktör Jorge Jesus, bu performansıyla hem Benfica dönemini hem de geçen sezonki SarıLacivertliler'in hücum istatistiklerinin üzerine kısa sürede çıkmasını bildi. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, savunma verilerinde ise o dönemlerin gerisinde kaldı.









ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI

Fenerbahçe, bu sezon maç başına 17.33 şut ortalamasını yakaladı. Bu istatistikle Kanarya, 19 takım arasında ilk sırada yer aldı. Jesus'un Benfica'daki şut ortalaması 13.22'ydi. Geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertliler, 13.32 şut ortalamasını yakalamıştı.

Fenerbahçe'nin bu sezonki maç başı başarılı atak aksiyonu ortalaması ise 36.33... Sarı-Lacivertliler bu verilerde de zirvede yer alıyor. Jesus'un Benfica dönemdeki elde ettiği rakam 30.67'iydi. Geçtiğimiz sezon ise Fenerbahçe 26.58'lik istatistikle oynadı.

2.86'LIK ORAN YAKALANMIŞTI

Portekizli tecrübeli çalıştırıcının muhteşem hücum istatistikleri, 'Acaba 1988-89 sezonunda elde edilen 103 gollük o rekor kırılır mı?' sorularının yeniden sorulmasına neden oldu. Kanarya, o dönem 2,86'lık gol ortalaması yakalanmıştı. Fenerbahçe'nin bu sezonki ortalaması ise 4.33. Fenerbahçe, lig tarihinde 61 yıl sonra ilk üç haftada 13 gole ulaştı. Sarılacivertliler en son 1961-62 sezonunda ilk üç haftada 13 gol bulmuştu.

JESUS'UN BENFİCA DÖNEMİ

Fenerbahçe'nin 2021/22 sezonu verileri

Atılan Goller: ............................................. 2.47

Yenen Goller: ............................................. 0.74

Şut: ............................................................13.22

Gol Beklentisi (xG): ................................... 2.01

Başarılı Atak Aksiyonu: .........................30.67

Gol Yeme Beklentisi (xGA): ....................0.82

3. Bölgede Yapılan İsabetli Pas: .........148.84

Rakip Sahada Top Kazanım: .................13.25

* 20/21 ve 21/22 sezonunu içerir.

FENERBAHÇE'NİN 2021/22 SEZONU VERİLERİ

Atılan Goller: ...............................................................1.92

Yenen Goller: ...................................................................1

Şut: .............................................................................13.32

Gol Beklentisi (xG): ......................................................1.9

Başarılı Atak Aksiyonu: ......................................... 26.58

Gol Yeme Beklentisi (xGA): ........................................1.2

Rakip 3. Bölgede Yapılan İsabetli Pas: .............. 121.18

Rakip Sahada Top Kazanım: ..................................11.92

JORGE JESUS'UN FENERBAHÇE DÖNEMİ

Atılan Goller: 4.33 (13 gol) 1. sıra

Yenen Goller: 1.67 (5) 11. sıra

Şut: 17.33 (52) 1. sıra

Gol Beklentisi (xG): 2.74 (8.22) 1. sıra

Başarılı Atak Aksiyonu: 36.33 (109) 1 sıra

Gol Yeme Beklentisi (xGA): 1.42 (4.26) 9. sıra

Rakip 3. Bölgede Yapılan İsabetli Pas: 115 (3.45) 4. sıra

Rakip Sahada Top Kazanım: 11 (33) 8. sıra

FAVORİ FENERBAHÇE

Süper Lig'de 3. haftanın tamamlanmasının ardından iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarında değişikliğe gitti.

Fenerbahçe şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterilirken, Sarı-Lacivertliler'in 3.05 olan oranı, Adana Demirspor galibiyetinin ardından 3.00 olarak güncellendi.

Antalyaspor'a deplasmanda 5-2 mağlup olan Trabzonspor 'un oranında değişiklik yaşandı. Bordo-mavililerin 3.25 olan oranı, 3.50'ye yükseldi. (Akşam)