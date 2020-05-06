Fenerbahçe'de Ramazan Civelek sürprizi
Yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek yeniden sarı-lacivertli kulübe dönüyor.
Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek yeniden sarı-lacivertli kulübe dönüyor.
Futbol takımının sportif direktörlüğünü üstlenecek Emre Belözoğlu’nun genç oyuncuyla görüştüğü ve yeni sezon için takıma çağırdığı aktarıldı.
Karagümrük’te oynayan 24 yaşındaki Ramazan’ın sözleşmesinde 1 milyon TL’ye Fenerbahçe’ye satış opsiyonu bulunuyor. (Milliyet)