Fenerbahçe'de Ramazan Civelek sürprizi

Yeni sezon kadro çalışmaları kapsamında Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek yeniden sarı-lacivertli kulübe dönüyor.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 07:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ramazan Civelek sürprizi

Daha önce 2015 yılında altyapıdan A takıma çıkan ancak ilerleyen dönemde ayrılan Ramazan Civelek yeniden sarı-lacivertli kulübe dönüyor.

Futbol takımının sportif direktörlüğünü üstlenecek Emre Belözoğlu’nun genç oyuncuyla görüştüğü ve yeni sezon için takıma çağırdığı aktarıldı.

Karagümrük’te oynayan 24 yaşındaki Ramazan’ın sözleşmesinde 1 milyon TL’ye Fenerbahçe’ye satış opsiyonu bulunuyor. (Milliyet)

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