Fenerbahçe ’deki ikinci döneminde Kadıköy’de ilk maçına Altay karşısında çıkan İsmail Kartal’ın nasıl bir kadro tercih edeceği merakla bekleniyordu. Antalya mücadelesinde sakatlanan Berke Özer, ağrıları devam ettiği için dün akşam kadroda yer almadı. Onun yerine altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin kaleyi korudu. Antalya karşısında sol bekte oynayan Ferdi Kadıoğlu, dünkü maça sağ açıkta başladı. İsmail Kartal, sakatlığı geçen Attila Szalai’yi defansın soluna yerleştirdi. İyileşen Miguel Crespo da formasına kavuştu. Antalya karşısında 11’de oynayan Mesut Özil ile birlikte Diego Rossi dünkü mücadeleye kulübede başladı. Dimitris Pelkas da 11’e dönen bir başka isim oldu.

Devrede iki hamle

İsmail Kartal, 1-1 sona eren ilk yarının ardından hemen oyuna müdahale etti. Sarı kartı bulunan Szalai ile birlikte Pelkas'ı kenara alan tecrübeli hoca, Nazım ve Valencia'yı sahaya sürdü. Bu değişiklik sonrası Nazım sağ beke, Samuel ise onun önüne geçti. Ferdi Kadıoğlu yeniden sol beke döndü. Fenerbahçe 2- 1 öne geçtikten sonra Kartal yeniden hamle yapıp 77'de İrfan Sosa'nın yerine Mesut ile Zajc'ı aldı.