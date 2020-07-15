Fenerbahçe'de potaya son transfer Brown

Igor Kokoskov'a takımı emanet eden Fenerbahçe Beko'nun 5. transferi ABD'li guard Lorenzo Brown oldu. Geçen sezon Kızılyıldız'da 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaunt ve 1.1 top çalmayla oynayan 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma yapıldı.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 08:17 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de potaya son transfer Brown

Igor Kokoskov'a takımı emanet eden Fenerbahçe Beko'nun 5. transferi ABD'li guard Lorenzo Brown oldu. Geçen sezon Kızılyıldız'da 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaunt ve 1.1 top çalmayla oynayan 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma yapıldı. Daha önce de Barthel, Hamilton, Ulanovas ve Pierre takıma katılmıştı.

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