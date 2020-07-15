Igor Kokoskov'a takımı emanet eden Fenerbahçe Beko'nun 5. transferi ABD'li guard Lorenzo Brown oldu. Geçen sezon Kızılyıldız'da 12.3 sayı, 4.6 asist, 3.3 ribaunt ve 1.1 top çalmayla oynayan 29 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma yapıldı. Daha önce de Barthel, Hamilton, Ulanovas ve Pierre takıma katılmıştı.