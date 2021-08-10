Başkan Ali Koç, daha önce yaptığı bir açıklamada genç oyuncuların rekabete girmesi için pilot takım arayışında olduklarını söylemişti. Yapılan araştırmalar ve görüşmeler sürüyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından belirlenen kulüplerle temas kuran Sarı Lacivertliler, kısa sürede bu konudaki son kararını verecek.

Tamamen Fenerbahçe ’nin kontrolünde olması planlanan pilot kulübe Arda Güler, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Arda Kurtulan gibi genç yetenekler gönderilerek maç tecrübesi kazanmaları sağlanacak.