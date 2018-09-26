Milliyet Gazetesi'nden Senad Ok'un haberine göer; Sarı-lacivertli yönetim, kritik Beşiktaş maçından çok istediği galibiyeti alamamış olsa da sergilenen futbol, mücadele ve geriye düşülmesine rağmen iyi reaksiyon verilmesi sebebiyle takımdan memnun kaldı. Olumsuz senaryo için B planı bulunan idareciler şimdilik teknik adam değişikliği fikrini rafa kaldırdı.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta Dinamo Zagreb karşısında alınan farklı yenilgi sonrası zirveye tırmanan Phillip Cocu krizi şimdilik çözüldü.

Sezon başından bu yana alınan sonuçların yanı sıra oynanan kötü futbol ve sarı-lacivertli takımın mücadeleden, reaksiyondan uzak bir görüntü sergilemesi sebebiyle yönetim, Hollandalı teknik adam ile yolları ayırmanın eşiğine kadar gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçındaki sonuç ve oynanacak futbol, takımın yol haritasını belirleyecekti.

Bu çerçevede yönetim kurulu, Beşiktaş derbisinden çok istediği galibiyeti alamamış olsa da sergilenen pozitif futbol, mücadele ve geriye düşülmesine rağmen iyi reaksiyon verilmesi sebebiyle takımdan memnun kaldı. Beraberliğe ve zirveden hâlâ uzak kalınmasına rağmen sarı-lacivertlilerin bu karşılaşmadaki futbolu ilerleyen dönem Başkan Ali Koç ve yönetime umut verdi.

Umutlar tazelendi

Bu nedenle Fenerbahçe’de kısa vadede bir teknik adam değişikliği düşünülmüyor. Altı maçta 11 puan kaybeden sarı-lacivertli takımın önümüzdeki dönemde galibiyet serisi yakalayacağına inanılsa da ligdeki olumsuz senaryo da göz ardı edilmiyor. Phillip Cocu ile yola devam eden yönetim, B planı için çalışmalarını sürdürüyor.

9 resmi maça çıktı

Yeniden yapılanan Fenerbahçe’nin başında 9 resmi maça çıkan Phillip Cocu beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca yönetiminde Süper Lig’de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.