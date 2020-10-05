Fenerbahçe’de Perotti, Ademi ve Pelkas sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçirildi.

05 Ekim 2020, Pazartesi 22:26 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe’de Perotti, Ademi ve Pelkas sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Diego Perotti, Kemal Ademi ve Dimitris Pelkas, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde futbolcuların, detaylı kan tetkiklerine bakıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen futbolcuların, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla sağlık kontrollerinin tamamlandığı kaydedildi.



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