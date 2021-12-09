İrfan Can Kahveci, sakatlıktan döndüğünden beri performansıyla büyük alkış aldı. Ancak yıldız orta saha oyuncusu, Göztepe mücadelesinin devre arasında Atakan ile yaşadığı tartışma sonrası 2 maç ceza aldı. İrfan bu nedenle hafta sonunda Rizespor karşısında alınan 4-0’lık galibiyette sahada değil, tribündeydi.

İrfan Can 11'de başlayacak

Vitor Pereira, öğrencisinin maç kondisyonunu kaybetmemesi için bu akşam Frankfurt mücadelesinde ilk 11’de oynatmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcı, kadroda rotasyon yapıp bazı isimleri dinlendireceğini söylemişti. Bu oyunculardan birinin Mesut Özil olması bekleniyor.

Dünyaca ünlü yıldızın yerine, bu akşam sahadaki patron İrfan Can olacak. Portekizli çalıştırıcı, 26 yaşındaki orta saha oyuncusundan, son dönemde yükselen formunu Frankfurt karşısında da sürdürmesini bekliyor. Milli yıldız, sakatlıktan döndükten sonra ligde 3 maçta 1 gol atıp, 2 asist yaparken, Avrupa Ligi’nde ise 2 karşılaşmada 1 asistle oynadı.