Fenerbahçe ’de düşüş devam ediyor. 11. hafta itibariyle lider Trabzonspor ’un 8 puan gerisinde 7. sırada olan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira’nın hataları sürüyor. Portekizli hoca, Trabzonspor ve Antwerp maçlarında önemli hatalar yapmıştı. Benzer hatalar Alanyaspor ve Konyaspor karşısında da sürünce düşüş büyük oldu.

Kadıköy’de oynanan Alanyaspor maçında takım üretkenlik anlamında sıkıntı yaşadı. Kendi yarı sahasında çıkmakta zorlanan konuk ekip rakibinin bırakacağı bir boşluğu bekliyordu. Crespo’nun oyuna girip Gustavo’nun savunmaya geçmesi sonrası ilk pozisyonda konuk ekip cezayı kesti. Trabzonspor maçındaki gibi savunmada yerler değişince sıkıntı oldu.

Konyaspor deplasmanında Vitor Pereira’nın çıkardığı yanlış 11 sebebiyle maçı bir kişi eksik tamamlayan sarı-lacivertliler yine puan alamadı. Erken yenen goller sonrası 41’de üç değişiklik birden yapıldı. Başlangıç kadrosunda hata yapan Portekizli teknik adam oyuncu değişikliklerini erken bitirdi. Takımın en önemli oyuncusu Valencia sakatlanıp çıktıktan sonra değişiklik hakkı kalmadığı için son 20 dakikalık bölüm bir kişi eksik oynandı.

Ayrıca kornerlerde de takım kalesini savunamadı. Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında benzer şekilde arka direklerden gol yendi. Takım yan toplarda etkisiz kaldı.