Fenerbahçe 'de art arda alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'yla yollar ayrılmıştı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in 18. haftasındaki Karagümrük deplasmanına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Geçici olarak takımın başına geçen Göle, Kanarya için ilk dokunuşlarını yaptı.

Pereira'nın uzun süredir ısrar ettiği 3'lü savunma sisteminden 4'lü savunmaya dönen Göle, Portekizli çalıştırıcının pek kullanmadığı Nazım Sangare ve Dimitrios Pelkas'ı da bugün 11'e yazdı. Son olarak 30 Ekim'de Konyaspor karşısında 41 dakika sahada kalan Pelkas 54 gün, Kayserispor maçında 45 dakika oynayan Nazım da 46 gün sonra 11'de yerini aldı.

Enner Valencia da...

Öte yandan geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinde uzatma anlarında oyuna giren Enner Valencia da sakatlığını atlatmasının ardından 7 hafta sonra 11'e döndü. Ekvadorlu golcü de Pelkas gibi son olarak Konya maçında ilk 11'de forma giymişti.