Fenerbahçe Konya'dan 3-0'lık zaferle döndü ancak Dimitros Pelkas’ın sakatlığı herkesi korkuttu. Skubic’in dizi göğsüne gelen yıldız futbolcu saha içinde bilincini kaybetti. Hemen hastaneye götürülen Pelkas’ın beyin, boyun ve akciğer tomografileri çekildi. Bir soruna rastlanmaması üzerine Yunan futbolcu takımla birlikte İstanbul’a döndü. Dimitros Pelkas, dünü tüm arkadaşları gibi izinli geçirdi. Doktor tavsiyesi üzerine Pelkas’ın bugünkü idmana da katılmayarak dinleneceği ve durumunun yine yakından takip edileceği öğrenildi.

Sorun yaşamazsa kadroda

27 yaşındaki futbolcu yarın ise tesislere gidecek. Bir kez daha kontrol edilecek olan yıldız oyuncuda eğer herhangi bir soruna rastlanmazsa, takıma katılarak antrenmanlara başlayacak. Pelkas hafta boyunca bir sorun yaşamazsa, pazar günü Gençlerbirliği ile oynanacak maçın kadrosundaki yerini alacak.

Deplasman canavarı!

Dimitris Pelkas, Konyaspor maçı öncesi 5 gol, 6 asistle takımının ligde skora en fazla katkı veren ismi konumundaydı. Yıldız futbolcu, Konya’yı da boş geçmedi. Pelkas, Osayi-Samuel’in skoru 2-0’a getiren golünün hazırlayıcısı oldu. Yıldız futbolcunun 4 gol, 6 asisti deplasmanlarda geldi!





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