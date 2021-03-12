Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti. Sarı-Lacivertliler’de sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti idmanda yer almadı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Konya galibiyetiyle moral bulan futbolcular, antrenman boyunca son derece keyifliydi.

Yunan futbolcu, Konyaspor maçında göğsüne aldığı diz darbesiyle ciddi bir sakatlığın kıyısından dönmüştü. Olay anında bilincini kaybeden Dimitris Pelkas’ın yapılan testlerinde bir soruna rastlanmadı. Buna rağmen 27 yaşındaki oyuncu, maçın oynandığı pazartesi gününden itibaren yakından takip edildi. Herhangi bir sıkıntı yaşamayan yıldız futbolcu, dün takıma katıldı. Pelkas, antrenmanın tamamında arkadaşlarıyla çalıştı. Dr. Burak Kunduracıoğlu’ndan onay alan başarılı hücum oyuncusunun pazar günkü Gençlerbirliği mücadelesinde ilk 11’de görev yapması bekleniyor.



