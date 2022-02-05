Fenerbahçe'de Ozan Tufan yedek başladı
Sezon başında Premier Lig ekibi Watford’a kiralandıktan sonra ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan, Sarı-Lacivertli ekibin Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Fenerbahçe ’den Watford’a kiralandıktan sonra devre arasında takıma dönen Ozan Tufan, Başakşehir mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.
Spor Toto Süper Lig ’de Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleye Ozan Tufan yedek kulübesinde başladı. Sezon başında Fenerbahçe’den İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a kiralanan Tufan, devre arası transfer döneminde takımına geri döndü. Watford’un ligde kalması durumunda Ozan Tufan’ın zorunlu satın alma opsiyonu devam ederken, 26 yaşındaki futbolcu Başakşehir mücadelesinde Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından yedeklerde şans tanındı.
Ozan Tufan karşılaşmanın 2. yarısında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.
İHA