Orta sahada müthiş bir uyum yakalayan Luiz Gustavo-Ozan Tufan ikilisine Trabzon deplasmanında da büyük iş düşecek.

Gustavo ve Ozan’ın son haftalardaki yükselen formu, 4 maçlık galibiyet serisinde büyük pay sahibi oldu. Başakşehir karşısında bu ikiliye Tolga Ciğerci de eşlik edince, Fenerbahçe güçlü rakibine sahayı dar etti.

Ersun Yanal, aynı oyun formatını bu akşam da uygulayacak. Başarılı teknik adam, Trabzonspor’un direncini orta sahada kırarak hücum planlarını bozmak istiyor. Yanal, Ozan-Gustavo-Tolga’nın mücadeleci oyunu sayesinde Muriç, Kruse ve Rodrigues’in de daha rahat hareket etmelerini bekliyor.