Fenerbahçe'de Ozan Tufan sevinci
22 Aralık’ta sosyal medyada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkayan Ozan Tufan o günden bu yana Sarı-Lacivertli takımdan uzaktı. Genç orta sahanın 3 gün önce yapılan ikinci testi de pozitif çıkmıştı. Ozan’ın son testi negatife döndü, Milli yıldız dün akşam yapılan antrenmana katıldı.
Pazartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler’de Novak tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştı. Sol alt adelesinde 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci’nin tedavisine başlandı.