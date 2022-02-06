Fenerbahçe 'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde Sarı Lacivertli takıma geri döndü. Ozan Tufan, 15 Ağustos 2021 tarihinde ligin ilk haftasında Adana Demirspor maçında forma giymiş, ardından da yönetim tarafından satın alma opsiyonlu Watford'a kiralanmıştı. Ozan Tufan, 175 gün sonra yeniden Sarı Lacivertli formayı giyerken, maça yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 46. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar Ozan Tufan'a maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu. Ozan Tufan da taraftarları alkışlayarak karşılık verdi.