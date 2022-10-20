Fenerbahçe 'nin Jorge Jesus yönetiminde sezona yaptığı iyi başlangıcın etkileri sürüyor. Sarı-Lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-0 ile geçmeyi başardı. Hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bu hafta arasını maç yapmadan geçerken Başakşehir ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Haftanın kârlısı Fenerbahçe

Sarı-Lacivertliler, ligin 10. haftasını Ankaragücü galibiyetiyle tamamlamıştı. Rakiplerinin aldığı sonuçlarla Fenerbahçe, haftanın en kârlı takımlarından biri oldu. Şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Galatasaray , Kayseri’de kaybetti. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maç 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor ise sahasında Gaziantep’e 1-0 mağlup oldu. Zirve mücadelesinde Fenerbahçe gibi Adana Demir ve Başakşehir de yoluna kazanarak devam etti.





Kritik haftaya özel hazırlık

Sarı-Lacivertliler, Ankaragücü deplasmanında 3-0 kazanarak yükselen formunu devam ettirdi. Şimdi Fenerbahçe’yi çok kritik bir hafta bekliyor. Jorge Jesus’un öğrencileri önce ligde Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Ardından Avrupa Ligi B Grubu’nda Rennes ile liderlik mücadelesi verecek. Ligde sezonun flaş takımlarından olan Emre Belözoğlu’nun Başakşehir’i, 9 mücadelede sadece 3 gol yedi. Turuncu-Lacivertliler, Fenerbahçe ile aynı puana sahip. Kazanan takım, liderlik yolunda rakiplerine de önemli bir mesaj verecek. Fenerbahçe, 27 Ekim’deki Rennes maçını kazanırsa, ikili averajdaki üstünlüğü sayesinde grubu zirvede bitirmeyi garantileyecek.

Hedef zirve

Jorge Jesus ve ekibi, bu iki mücadelenin planlamasını birlikte yapıyor. Her maçta rotasyona giden tecrübeli teknik adam, detaylı rakip analizlerinden sonra uygulayacağı taktiği, hangi oyuncusunu, hangi karşılaşmada daha fazla kullanacağını belirleyecek. Başakşehir karşısında alınacak galibiyet, Sarı- Lacivertliler’e lig liderliğini getirebilir. Rennes maçının kazanılması ise Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde yoluna doğrudan son 16 turundan devam etmesini sağlayacak.

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Sarı-Lacivertliler taktik çalıştı

Fenerbahçe’de Başakşehir maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti. Sakatlıkları devam eden Mert Hakan, Luan ve Emre Mor’un tedavileri sürdü. King ve Arao ise kendileri için hazırlanan özel programı uyguladı. Zajc ise takımla çalışmalara başladı. Jesus, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dünkü idmanda taktik ağırlıklı bir antrenman yaptırdı. Portekizli teknik adam, sık sık çalışmayı bölerek öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Serdar Aziz'in dalya heyecanı

Tecrübeli savunmacı, 31 Ocak 2019’da ezeli rakip Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli formayı yaklaşık 3 senede 99 kez terletti. Cumartesi günü Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada görev alması halinde, başarılı stoper 100. kez Fenerbahçe formasını giymiş olacak. Serdar Aziz şimdiden bunun heyecanını yaşamaya başladı. Şu ana kadar toplamda 7894 dakika sahada kalan Serdar, 10 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.





12. adam, Altay’ı bağrına basacak

Altay Bayındır, son haftalarda takımın en formsuz ismiydi. Jesus buna rağmen öğrencisinden vazgeçmedi, Ankaragücü maçı sonrası taraftara seslenerek, “Başakşehir mücadelesinde onu tribünlere çağırmalarını istiyorum” dedi. Mesajı alan 12. adam, Milli file bekçisini bağrına basmaya hazırlanıyor. Karşılaşmadan önce tüm tribünler Altay için tezahüratlarda bulunacak. böylece, Karagümrük mücadelesinde bir ara ıslıklanan yıldız kaleciyle taraftar arasındaki buzlar eriyecek.

Yaptığı işe inanan oyuncular

Yazarımız Erman Özgür, Fenerbahçe'nin yakaladığı başarılı formu kaleme aldı:﻿﻿﻿﻿﻿

“Jorge Jesus bizi rotasyonlu kadrolara, farklı dizilişlere alıştırdı belki ama Fenerbahçe’de maçların zorluk seviyesini düşüren çok önemli detaylar var. Rakiplere, kulvara ya da deplasmana göre seçilmiş her oyuncu grubu soyunma odasından yüksek konsantrasyonlu, oyun disiplinini ön planda tutan ve her şeyden önemlisi yaptığı işe inanan futbolcular olarak geliyorlar. O yüzden ‘rakip zayıftı’ kısmı tamamen boş laf. Maçın zorluk derecesini ayarlayabilmek, kolay skor yapmaktan, oyunu ve topu kontrol etmekten geçiyor.





‘İbre hep Fener’e dönüyor’

“Kulübenin de geniş ve kaliteli olması ile 90 dakika içinde güçlü hamleler ile ibre hep Fenerbahçe’ye dönüyor. Jesus’un riskli gibi gözüken ancak çizgi savunma anlayışına henüz sağlıklı hücum edebilen olmadı. Tüm savunma hattının 4’lü ya da 3’lü fark etmeksizin disiplinli şekilde uyguladığı, hiçbir oyuncunun bu 1 adım önde ya da geride kalmadığı anlayış gerçek anlamda ligin savunma şifresi gibi. Bu anlayışa karşı hücum edebilmek için 2 kriter var.”

‘Paralel koşu, pas kalitesi’

“Birincisi, hücum oyuncusunun stoperler arasında yaptığı paralel koşu, ikincisi ise bu oyuncu dikine koştuğu anda topu onunla buluşturabilecek pas kalitesi ve zamanlama. Fakat şu bir gerçek ki ligimizde bunu yapabilecek kalitede takımlar da dahil şimdiye kadar bu savunmayı bilinçli aşabilen olmadı. Sadece ‘dna’larında çabukluk olan Rennes takımı bunu başarabildi. Belki ligimizde de 1-2 maçta bu savunmanın defoları ortaya çıkabilir ama büyük resme bakınca Jesus, bu savunma anlayışı ile çok başarılı olacak gibi gözüküyor.”



