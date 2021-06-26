Fenerbahçe Kulübü'nün dün başlayan Olağan Seçimli genel kurulunda oy verme işlemi 38 sandıkta başladı. Mevcut başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde 29 bin 9 üye oy kullanma hakkına sahip.

Genel kurul için belirlenen 38 sandıkta 190 görevli sabahın erken saatlerinden itibaren hazırlıklarını tamamladı. 800 üyeye bir sandık olarak ayarlanan genel kurulda Ali Koç, 21 numaralı sandıkta oy kullandı.

Ali Koç: İnşallah güzel bir dönem olur

Ali Koç, 21. sandıkta kullandığı oy sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı, "Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem olur. Eyüp Yeşilyurt, tecrübe ettiklerinden sonra Fenerbahçe'de birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğunu düşünerek böyle bir karar aldı. Fenerbahçe'nin iyiliğini her şeyin önüne koyduğu için teşekkür ediyorum. Galiba uzun vadeli bir dostluğun tohumlarını attık." dedi.

Başkan adaylığından vazgeçen Eyüp Yeşilyurt ise "Allah, inşallah başkanımızın ayağını taşa değdirmesin" sözlerini sarf etti.

Oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Oy sayımına geçildi.