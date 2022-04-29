Fenerbahçe ’de Gaziantep mücadelesi öncesinde Osayi- Samuel'den sevindiren haber geldi. 23 yaşındaki oyuncu ağrıları nedeniyle hafta boyunca takımdan ayrı çalışmıştı. Nieryalı oyuncu dün akşam yapılan idmana katıldı. Osayi-Samuel'in bugün GaziantepFK'ya arşı forma giyebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Min-jae Kim, cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Miguel Crespo ise sakatlıkları yüzünden Gaziantep karşısında takımı yalnız bırakacak.