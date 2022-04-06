Fenerbahçe'de Osayi Samuel derbiye özel hazırlanıyor
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Lacivertli ekipte teknik heyet, Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamaması durumuna karşın iki farklı senaryo belirlemiş durumda. Kilit isim ise Bright Osayi-Samuel.
Fenerbahçe 'de teknik heyet, Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamaması durumuna karşın iki farklı senaryo belirlemiş durumda.
Yıldız oyuncunun sahaya çıkması için her türlü şartın zorlanacağını bilen teknik heyet, Bright Osayi- Samuel'i özel olarak hazırlıyor. Kerem ile ilgili analiz videoları Bright'a izlettiriliyor. Oynamaması halinde olabilecek senaryolara dair de çalışmalar yapılıyor.
Sabah