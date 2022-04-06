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Fenerbahçe'de Osayi Samuel derbiye özel hazırlanıyor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı Lacivertli ekipte teknik heyet, Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamaması durumuna karşın iki farklı senaryo belirlemiş durumda. Kilit isim ise Bright Osayi-Samuel.

06 Nisan 2022, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Osayi Samuel derbiye özel hazırlanıyor

Fenerbahçe 'de teknik heyet, Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamaması durumuna karşın iki farklı senaryo belirlemiş durumda. 

Yıldız oyuncunun sahaya çıkması için her türlü şartın zorlanacağını bilen teknik heyet, Bright Osayi- Samuel'i özel olarak hazırlıyor. Kerem ile ilgili analiz videoları Bright'a izlettiriliyor. Oynamaması halinde olabilecek senaryolara dair de çalışmalar yapılıyor. 

Sabah


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