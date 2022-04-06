Fenerbahçe 'de teknik heyet, Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamaması durumuna karşın iki farklı senaryo belirlemiş durumda.

Yıldız oyuncunun sahaya çıkması için her türlü şartın zorlanacağını bilen teknik heyet, Bright Osayi- Samuel'i özel olarak hazırlıyor. Kerem ile ilgili analiz videoları Bright'a izlettiriliyor. Oynamaması halinde olabilecek senaryolara dair de çalışmalar yapılıyor.

Sabah





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