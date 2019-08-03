Fenerbahçe savunmaya Zanka, sol beke Kolarov için girişimlerini hız kesmeden sürdürürken orta saha için ilk aday belli oldu. Sarılacivertlilerin Everton'ın Fransız orta alan oyuncusu Morgan Schneiderlin'i listenin ilk sırasına aldığı öğrenildi. 29 yaşında olan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda kulübüyle görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Takımında fazla forma şansı bulamadığı için Everton'dan ayrılmaya sıcak bakan Fransız orta sahaya teknik direktör Ersun Yanal ve ekibinin onay verdiği, kulübüyle anlaşma sağlanması halinde transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

KRİTİK TARİH: 8 AĞUSTOS

F.BAHÇE'NIN 1 yıllık kiralama karşılığında oyuncunun maaşını ödemeyi taahhüt ettiği ancak kiralama bedeli vermeyi istemediği bildirildi. Everton kiralama bedeli olmadan oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmıyor. Premier Lig transfer sezonunun önümüzdeki hafta kapanacak olması Fenerbahçe için avantaj olarak gösteriliyor. Bu nedenle transferin biteceği 8 Ağustos tarihi bu transfer için oldukça kritik.

2016'da Manchester United'dan Everton'a 23 milyon Euro bedelle transfer olan Schneiderlin, geçen sezon sadece 14 Premier Lig maçında forma giydi.

Kaynak: Sabah