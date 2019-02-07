Fenerbahçe'de orta saha onlara emanet

Sarı-Lacivertliler’in yeni orta saha üçlüsü Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Miha Zajc, kısa sürede birbirlerine uyum sağladı

07 Şubat 2019, Perşembe 06:54
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Fenerbahçe'de orta saha onlara emanet

Yassine Benzia artık ligde forma giyemeyecek. Mehmet Topal ise cezası nedeniyle yarın akşam Kayseri deplasmanında görev yapamayacak.

Fenerbahçe’nin orta saha kurgusu büyük ölçüde değişecek. Mehmet Ekici’nin yeri garanti gibi görünüyor. Yeni transferler Tolgay Arslan ve Miha Zajc da 11’e göz kırpıyor. E

kici, orta sahada birlikte görev yapacağı yeni arkadaşlarına kucak açtı. Tolgay ve Zajc, 28 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede kaynaştı.

Öğrencilerinin yakaladığı uyum, Ersun Yanal’ın da yüzünü güldürdü. Kayseri’de Topal’ın yokluğunda Ekici-Tolgay-Zajc üçlüsü görev yapabilir. Ancak Jailson da antrenmandaki performansıyla bu oyuncuları zorluyor.

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