Hatayspor maçında orta sahanın ortasında Miha Zajc ile Miguel Crespo görev yapmıştı. Slavia Prag karşısında bu bölgede değişim yaşanacak.

Zajc cezalı, Crespo ise Avrupa’da oynayamıyor. İsmail Kartal’ın yarınki mücadelede Ozan Tufan ile Mert Hakan Yandaş’ı orta sahanın merkezinde oynatması bekleniyor.

Arda Güler’in ise bu ikilinin önünde, oyun kurucu rolünü üstlenmesi muhtemel. Hatay maçında penaltıdan iki gol atan Serdar Dursun’un ileri uçta, Pelkas ve Valencia’nın ise kanatlarda forma giymesi bekleniyor.