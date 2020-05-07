Yeni sezon planlamasında sol bek transferini ön planda tutan Fenerbahçe'de Caner Erkin liste başı… Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan eski yıldızını yuvaya döndürmek için büyük bir çaba harcıyor.

Caner Erkin için şartları zorlayacak olan yönetim, başarılı olamazsa B planını devreye sokacak. Fenerbahçe bu durumda Kwadwo Asamoah ve Ricardo Rodriguez'le masaya oturup iki yıldızdan birisini bitirmek için uğraşacak.

Ravil Tagir'e teklif yapılacak

Kadroyu gençleştirmek isteyen Sarı Laicvertli ekip, Altınordu'nun 17'lik stoperi Ravil Tagir'e kanca attı. Kısa sürede teklif yapılacak.

Hasan Ali Kaldırım'a teklif yok

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine başlamayan Hasan Ali'ye yurt içi ve yurt dışından resmi teklif gelmedi. Milli sol bekin ismi Galatasaray ile anılıyor.

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