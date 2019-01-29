Fenerbahçe'de önce protesto sonra destek

Alınan kötü sonuçlara rağmen Ülker Stadyumu’nu dolduran Sarı-Lacivertli taraftarlar, dün de Malatyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

29 Ocak 2019, Salı 06:18
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Fenerbahçe'de önce protesto sonra destek

Alınan kötü sonuçlara rağmen Ülker Stadyumu’nu dolduran Sarı-Lacivertli taraftarlar, dün de Malatyaspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Yaklaşık 33 bin Fenerbahçeli futbolsever, maç öncesinde ‘Formayı çıkarın, çıplak oynayın’ şeklinde tezahüratlarda bulunarak, oyunculara olan tepkilerini gösterdi.

Ancak Sarı- Lacivertliler, her şeye rağmen ilk düdükten itibaren coşkulu bir tezahüratla takımlarına itici güç olmaya çalıştı. Zaman zaman futbolcular ıslıklansa da 3-2’lik galibiyet sonunda Kadıköy’den alkışlar yükseldi.

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