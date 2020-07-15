Sarı-Lacivertliler, hafta sonunda sahasında Sivasspor’a 2-1 kaybetti. Ancak taraftarlar için bu yenilgi diğerleri kadar üzücü olmadı. Bunun nedeni, heyecanla forma giymesini bekledikleri Ömer Faruk Beyaz’ın ilk 11’de sahaya çıkmış olmasıydı. 16 yaşındaki yıldız adayı, Sarı-Lacivertliler’in tarihine geçti. Kariyerinde en önemli adımlardan birini atan genç futbolcuyu bu kez derbi heyecanı sardı. Teknik ekibin, Beşiktaş karşısında Ömer Faruk Beyaz’ı ilk 11’de kullanması beklenmiyor. Ancak 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, mücadelenin son bölümlerinde de olsa süre alarak kariyerinde ilk kez derbi heyecanını yaşamanın hayalini kuruyor.

Sivas karşısında 62 dakika oynadı

16 yaşındaki oyuncu, Sivas karşısında 62 dakika sahada kaldı. Ömer Faruk, 3 adam geçerek bu alanda takımının en iyisi oldu. Genç yıldız adayı ayrıca 5 ikili mücadele kazandı.