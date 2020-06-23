Fenerbahçe’de sezonun geri kalan bölümünde başta Ömer Faruk Beyaz olmak üzere altyapı oyuncularının şans bulması bekleniyordu. Sarı- Lacivertliler’in teknik ekibi, Ömer Faruk’u sezonun en kritik sınavı olan Trabzonspor maçında yenik durumdayken oyuna almış, mağlubiyet sonrası da röportaja yollamıştı. Tahir Karapınar, 16 yaşındaki oyuncuya Kasımpaşa önünde şans vermemeleri konusunda, “İyi bir sonuç olsaydı Ömer’i oyuna almayı düşünüyorduk” ifadelerini kullanarak 4 gün önce yapılanlarla çelişti.