Fenerbahçeliler’in Ömer Faruk Beyaz’ı Çubuklu formayla sahada görme hayali gerçek oluyor... 16 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından Denizli ve Konya maçlarında ilk kez kadroya alındı ancak şans bulamadı. Ömer Faruk, lige verilen koronavirüs arasını çok iyi değerlendirdi, hem Samandıra’daki idmanların hem de Riva Kampı’nın yıldızı oldu. Teknik heyet, cuma günü Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada Ömer Faruk’u ilk 11’de oynatma kararı aldı! Üstelik bu bir maçlığına verilmiş bir karar değil. Eğer genç futbolcu iyi bir performans sergileyebilirse, 11’de kalıcı olacak.

Emre: 8-9 maçta oynamalıydı

Ömer Faruk Beyaz’ın bu kadar ön plana çıkmasında en büyük pay Emre Belözoğlu’na ait. Kaptan Emre, Galatasaray’dayken ilk lig maçına çıktığında 16 yıl 7 ay 28 günlüktü. Sonraki sezon da düzenli olarak forma giymeye başladı. Tecrübeli yıldız, yakın çevresine, “Ömer Faruk, A takım seviyesinde. Bu çocuğun bu sezon şimdiye kadar en az 8-9 maçta oynamış olması gerekiyordu” şeklinde yorum yaptığı öğrenildi. Yeni sezonda sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu’nun hedefi, yaşına bakmadan hak eden her oyuncunun forma şansı bulması, kendini göstermesi ve yüksek bedelle satılarak kulübe kazanç sağlaması.

En genç oyuncu olacak

Fenerbahçe tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu şu anda Recep Niyaz. 1 Ocak 1995’te doğan Recep, 16 Ocak 2012’de Manisaspor ile oynanan karşılaşmanın son 10 dakikasında oyuna girdiğinde 17 yıl 15 günlüktü. 29 Ağustos 2003’te doğan Ömer Faruk Beyaz, bu cuma günü Kayseri karşısında şans bulursa 16 yıl 9 ay 14 gün ile Sarı-Lacivertliler’in lig tarihindeki en genç ismi olacak.

Ömer Necati Albayrak