Fenerbahçe’nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig’de ilk kez ilk 11’de görev aldı. Sarı-lacivertlilerle profesyonel ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor’a karşı çıkan Ömer Faruk, ligde ise ilk kez geçen hafta Gençlerbirliği mücadelesinde sonradan oyuna girmişti.

Ömer Faruk, Fenerbahçe formasıyla ilk kez resmi bir karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11’de çıktı.

Öte yandan Ömer Faruk, 16 yıl 317 günle Fenerbahçe’de Süper Lig’de ilk 11’de forma giyen en genç oyuncu oldu.