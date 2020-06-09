Fenerbahçe’nin altyapıdaki prensi Ömer Faruk Beyaz, emin adımlarla A takıma ilerliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen ara, genç oyuncunun kariyerinde belki de dönüm noktası olacak. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, Riva Kampı’nın yıldızı olmuş ve abilerinden büyük övgüler almıştı. Ömer Faruk Beyaz, Ülker Stadı’nda Fenerbahçe’nin kendi arasında oynadığı hazırlık maçına da damgasını vurdu. Genç yıldız adayı, attığı jeneriklik golle tam anlamıyla parmak ısırttı. Müthiş gol sonrası rakip takımdaki abileri bile Ömer’in yanına giderek tebrik etti. 16 yaşındaki oyuncu bununla yetinmedi, şık bir de asiste imza attı.

Siftah yapmaya hazır

Teknik ekip, hazırlık maçında sürekli oyuncu değişikliği yapsa da müthiş form tutan ve performansıyla göz dolduran Ömer Faruk’u 90 dakika sahada tuttu. Genç futbolcu, henüz 16 yaşında olmasına rağmen A takım için hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Ömer Faruk Beyaz, Ersun Yanal gittikten sonra Denizlispor ve Konyaspor maçlarında kadroya alınmış ancak süre bulamamıştı. Teknik ekip ve kaptan Emre Belözoğlu’nun üzerine titrediği Ömer’in, ligin kalan 8 haftasında ilk kez A takım formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yusuf Dursun











