Sarı-Lacivertliler’in adeta üzerine titrediği ve kulübün gelecek vaat eden oyuncuları arasında ilk başlarda yer alan Ömer Faruk Beyaz’a, Başkan Ali Koç’un ardından şimdi de takım kaptanı Emre Belözoğlu’ndan tam destek geldi. 17 yaşındaki genç futbolcu 2018 yılında Fenerbahçe altyapısında yetişip geçen süre içinde A Takıma kadar yükselme başarısı göstermişti. Oyun kurucu olarak görev yapan Ömer’i takımın geleceği olarak gören Emre, salgın sürecinde bu futbolcuyu sürekli olarak arayıp, çalışma programı hakkında tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmiyor.

‘Profesyonel gibi yaşa’

Ayrıca yaptığı konuşmalarla da Sarı-Lacivertli formanın ağırlığını genç yıldız adayına anlatan Emre’nin, “Bu formanın kıymetini bil. Fenerbahçe çok ayrıcalıklı ve çok büyük bir camia. Daha çok gençsin. Önünde bu takıma hizmet etmek için uzun yılların var. Ancak disiplini elden bırakma. Tam bir profesyonel gibi yaşa. A Takım’a girip bu takımın önemli bir parçası olmanı umut ediyorum. Bu camianın senden beklentileri büyük ve sana olan inancı tam” dediği öğrenildi.







