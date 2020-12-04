Sportif direktör Emre Belözoğlu, kaybedilen Beşiktaş maçının hemen ardından soyunma odasına inerek takıma moral vermişti. Belözoğlu, dün de soluğu Samandıra’da aldı. Genç sportif direktör, Volkan Ballı ve Selçuk Şahin ile birlikte antrenmanı takip etti; teknik ekipten bilgi aldı. Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada ise futbolda bu tarz sonuçların normal olduğunu söyledi.

‘Desteğimizi veriyoruz’

Belözoğlu, “Beklemediğimiz bir yenilgi oldu. Derbilere favori olarak çıkanların kayıplar yaşaması sık görülen bir şey. Maalesef Beşiktaş karşısında bizim de başımıza bu geldi” ifadelerini kullandı. Başarılı spor adamı, “Arkadaşlarımızın hepsi profesyonel sporcular. Bu durumun altından kalkmasını bilirler. Hem ben hem de teknik ekibimiz bu sürecin daha fazla uzamaması, mağlubiyetin etkisinin bir an önce hafiflemesi adına desteğimizi sürdürüyoruz. Kendini ispatlamış bir hocamız var. Bizim adımıza olumsuz bir durum yok” diye konuştu.

‘Daha 30 hafta var’

Belözoğlu, pazar günkü Denizlispor maçıyla birlikte yeni bir döneme başlayacaklarını ve bunu en iyi şekilde geçireceklerini söyledi ve ekledi: Hedefimiz belli, sezon sonunda camianın beklentilerine karşılık vermek ve şampiyonluk ipini göğüslemek. Önümüzde daha 30 hafta olduğunu düşünürsek, şimdiden bir şeyleri konuşmak için erken.

Denizli’nin taktik provası yapıldı

Sarı-Lacivertliler, dünkü antrenmanın ilk bölümünü basına açık gerçekleştirdi. Bu bölümde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. Daha sonra idman basına kapatıldı. Antrenman çift kale maçla sürdü. Erol Bulut, maçın ardından öğrencilerine Denizlispor mücadelesinin taktik provasını yaptırdı. Rakibin zayıf yönlerini anlatan Bulut, bundan nasıl faydalanacaklarını gösterdi. Antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.