Fenerbahçe'de Oğuz Kağan Güçtekin'den Bursaspor'a ret!
Bursaspor'un Burak Kapacak transferi içerisinde Fenerbahçe'den almak istediği Oğuz Kağan Güçtekin bu talebe, "Geçen sezon Süper Lig'de Konyaspor'da oynadım. TFF 1. Lig'de oynamak istemiyorum." cevabını verdi.
Fenerbahçe 'nin Burak Kapacak transferinde Bursaspor 'a göndermeyi düşündüğü Oğuz Kağan Güçtekin'de son dakika gelişmesi meydana geldi. Futbol kariyerini TFF 1. Lig'de sürdürmek istemediğini yönetime bildiren 22 yaşındaki orta sahanın bu talebe olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonu Konyaspor'da kiralık geçiren Oğuz Kağan, ''Geçen sezon Süper Lig'de oynadım. TFF 1. Lig'de oynamak istemiyorum." ifadelerini kullandı. Konyaspor'da geçtiğimiz sezon 24 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, skora katkı sağlayamadı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen 1.73 boyundaki ön liberonun Sarı Lacivertli ekiple Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe, Pereira'nın kararı doğrultusunda Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi, Oğuz Kağan Güçtekin, Sinan Gümüş ve Caner Erkin'in çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştireceğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
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