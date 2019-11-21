Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-63 mağlup oldu.

Geçtiğimiz hafta CSKA Moskova deplasmanında aldığı molada oyuncularına yönelik ağır sözler sarf eden koç Zeljko Obradovic, Barcelona deplasmanında bu kez farklı tarzda bir molayla dikkat çekti.

Üçüncü çeyreğe çok kötü başlayan oyuncularına periyotun bitimine 6:34 kala aldığı molada uyarılarda bulunan Obradovic, "Sizlerle böyle konuştuğum için özür dilerim. Lütfen, rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz? Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Molaya gidildiği sırada çeyrek skoru 10-4 Barcelona lehineyken kalan bölümde etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip çeyreği 23-10'luk üstünlükle tamamladı.