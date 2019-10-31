Kazanma hırsıyla dikkat çeken, farklı önde olduğunda bile motivasyonu bir an olsun düşmeyen Fenerbahçe Beko’nun başantrenörü Zeljko Obradovic dün akşam oynanan Maccabi Tel Aviv maçının devre arasında yayıncı kuruluşa standartlarının dışında bir röportaj verdi.

Obra, “Geri dönmek çok zor olacak. Oynadığımız bu oyunla çok zor. Maça geri dönebileceğimizi sanmıyorum. Tabii ki deneyeceğiz ama çok çok kötü oynadık” dedi.

Obra 3’üncü çeyrekte 1 dakika dolmadan da mola aldı.

23 sayıdan gelip arayı kapatan Fenerbahçe 4 dakika kala farkı 5’e indirse de kaybetmekten kurtulamadı.