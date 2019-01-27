Fenerbahçe'de Obradovic’in Beşiktaş’a karşı yenilgisi yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin ilk derbisinde Beşiktaş Sompo Japan'i 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic, takımıyla Beşiktaş'a kaybetmeme serisini sürdürdü.

27 Ocak 2019, Pazar 02:31 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Obradovic’in Beşiktaş’a karşı yenilgisi yok

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin ilk derbisinde Beşiktaş Sompo Japan'i 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in serisi sürüyor.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş’a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.

Obradovic’in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.

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