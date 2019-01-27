Fenerbahçe'de Obradovic’in Beşiktaş’a karşı yenilgisi yok
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin ilk derbisinde Beşiktaş Sompo Japan'i 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da koç Zeljko Obradovic, takımıyla Beşiktaş'a kaybetmeme serisini sürdürdü.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci devrenin ilk derbisinde Beşiktaş Sompo Japan'i 79-58 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da koç Obradovic'in serisi sürüyor.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş’a karşı kaybetmeme serisini sürdürdü.
Obradovic’in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, tecrübeli başantrenörle çıktığı 16 maçı da galibiyetle tamamladı.