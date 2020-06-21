Fenerbahçe Beko pandemi öncesi özellikle de Euroleague'de beklenenin altında bir tablo çizdi.

Bu yüzden de sürekli coach Obrdovic'in gideceği konuşuldu, sonra da koronavirüs patlak verdi. Sırp antrenör, 27 Mart'ta ülkesi Sırbistan'a döndü, tüm organizasyonlar da iptal olunca, beklemeye koyuldu... Çünkü Fenerbahçe'yle sözleşmesi Haziran ayında bitiyordu. İşte bu bekleyiş sürecinde, Sarı- Lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konu, Zeljko Obradovic'in kararının ne olacağıydı.

Toplantıda orta yolu buldular

Her iki tarafın geleceğini çizeceği süreç, Obra'nın 15 Haziran'da Türkiye'ye gelmesiyle başladı. Başkan Ali Koç önderliğindeki toplantılar tam 2 gün sürdü. Karşılıklı müzakerenin yapıldığı görüşmelerde iki taraf da şartlarını ortaya koydu. Sonuç ise olumluydu. Pandemi nedeniyle tüm kulüplerde olduğu gibi Fenerbahçe'nin bütçe küçültmesini saygıyla karşılaşmayan Obradovic ile Fenerbahçe arasında orta yol bulundu.

En az 2 yıl daha Türkiye'de...

Ve Obradovic 'olumlu' bir şekilde, önceki gün Belgrad'a Başkan Ali Koç tarafından uğurlanarak gönderildi. Sonrasında kulüpten gelen açıklamada, Obra'nın ailesiyle konuştuktan sonra karar vereceği yazıldı. Peki ailesiyle konuşacağı konu neydi!.. Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcıya 2+1 sözleşme teklif ettiği ve buna göre en az 2 yıl daha Türkiye'de kalacak olan Obra'nın özellikle de süre anlamındaki bu konuyu ailesiyle istişare etmek istediği öğrenildi.